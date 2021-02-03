Санкции против каналов Медведчука: последствия для Зеленского и Украины

Санкции СНБО против Тараса Козака могут обернуться большими проблемами для Зеленского / Reuters

Владимир Зеленский поддержал решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука – Тараса Козака.

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства, санкции предусматривают:

блокирование активов;

предотвращение вывода активов за пределы Украины;

запрет на передачу прав собственности;

прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Помимо персональных санкций, также на 5 лет были введены ограничения против трех принадлежащих Козаку телеканалов — NewsOne, 112 Украина, ZIK.

Они предусматривают:

блокирование активов,

аннулирование лицензий,

запрет на выведение активов,

запрет культурного обмена, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и др.

Читайте такжеБизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас КозакВ результате практически сразу после публикации указа президента все три телеканала одномоментно исчезли с экранов, однако продолжили вещание на своих каналах в YouTube.

Реакция

Сам Зеленский объяснил свое решение тем, что каналы, оказавшиеся под санкциями, распространяли российскую пропаганду и этим вредили интересам Украины.

"Санкции – сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", – написал Зеленский в Твиттере.

В свою очередь, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак санкции против него счел незаконными. "Действия Совета национальной безопасности и обороны Украины по телеканалам 112 Украина, NewsOne и ZiK, а также санкции, введенные против меня лично, являются незаконными, и это очередной очевидный акт цензуры относительно каналов. Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского", – заявил Козак.

Действия СНБО осудили и в Союзе журналистов Украины – его глава, Сергей Томиленко, назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией" и отметил, что решение украинских властей является "информационным взрывом".

К слову, мнения самих журналистов по вопросу санкций разделились. В частности, журналист Светлана Крюкова раскритиковала указ президента и сравнила Зеленского с Порошенко.

"Большая часть проблем у Порошенко началась тогда, когда он тронул "неправильные СМИ". Тогда в его жизни появились Мальдивы, "пленки Онищенко", Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас – заработала, "свинарчуки" и прочие приключения Мурзилки. Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова – хорошее последствие двух революций, которое у нас сохранилось вопреки всему", – написала Крюкова.

В то же время бывший журналист Мустафа Найем, напротив, поприветствовал такое решение Зеленского. "Врага нужно изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Называть это цензурой – все равно, что обвинять изобретателей вакцины от Covid-19 в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом", – заявил Найем.

С ним солидарен и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов. "Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине. Действия государства в данном случае полностью отвечают национальным интересам. Ни шагу назад", – отметил он.

Не поддержали президента и некоторые представители монобольшинства. Например, однопартиец Зеленского, спикер парламента и член СНБО Дмитрий Разумков не стал подписывать решение о санкциях, поскольку убежден, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства и без применения санкций.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сообщил Разумков журналистам.

Вскоре последовала реакция Кремля. "Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти. Безусловно, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов – это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А на Западе действия Зеленского, наоборот, одобрили – в Посольстве США в Украине заявили о поддержке усилий по противодействию влиянию РФ, а в ЕС украинскому президенту напомнили о свободе СМИ.

"Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", – отметил представитель внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

Оспаривать будут долго

Примечательно, что на подобные действия, но не в отношении Козака, а Медведчука, Зеленский намекал еще полтора года назад. "Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", – говорил Зеленский в интервью "100 дней президента Украины" в августе 2019 года.

Более того, буквально спустя десять дней сам президент уверял журналиста NewsOne, что закрытие телеканалов не входит в его полномочия.

"Я очень уважаю каждый канал и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", – заявлял Зеленский.

Читайте такжеЗеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступатьПоэтому теперь у многих возникает вполне логичный вопрос о том, соответствовали ли действия Зеленского букве закона. В частности, адвокат и близкий соратник Медведчука Андрей Портнов считает, что указ Зеленского о санкциях противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам.

Ведь Тарас Козак имеет украинское гражданство, а потому введенные санкции не соответствуют закону Украины "О санкциях". С другой стороны, как обращает внимание журналист Николай Фельдман, закон гласит, что санкции могут быть введены против физического лица-нерезидента. Иными словами, эта норма не исключает введения санкций против украинских граждан.

В СБУ, на чье заключение полагались в СНБО, поясняют, что санкции в отношении структур Козака связаны с торговлей углем с оккупированных территорий – юрлица, которые оказались под санкциями, финансировались как раз за счет продажи угля. Соответственно, на них распространяется действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Но, несмотря на это, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что блокирование каналов вполне может оказаться временным, так как данное решение не является юридически "чистым", а потому уже вскоре оно может быть отменено через суд.

"Указ Зеленского базируется на решении СНБО 2018 года, которое тогда было лишь постановлением, носившим рекомендательный характер. Согласно закону, санкции против украинцев вводить нельзя. Если к тому или иному гражданину нашей страны возникают какие-либо претензии, то по закону нужно возбуждать уголовное дело и действовать в этом русле, а не вводить санкции. Ведь в противном случае выходит, что у нас указом президента можно арестовать любого человека", – отмечает Загородний и добавляет, что поспособствовать отмене санкций, например, может конфликт Зеленского с Конституционным судом.

Как рассказал Главреду адвокат Ростислав Кравец, судя по опыту внедрения аналогичных санкций против компаний во время президентства Петра Порошенко, оспаривание решения СНБО может растянуться на годы.

"Вероятнее всего, суд отменит это решение, но на это уйдут годы. Тут можно вспомнить дела с лотереей МСЛ и многими другими, где суды тянутся уже несколько лет, хотя срок рассмотрения подобных дел не может превышать два месяца", – сказал Кравец.

По словам адвоката, в дальнейшем, если представители Козака обратятся в международные суды, то все судебные издержки могут лечь на плечи украинских налогоплательщиков. "Ни члены СНБО, ни лично президент не будут нести ответственности за это решение. Так как наверняка именно государству придется компенсировать ущерб, причиненный санкциями – судя по сложившейся ситуации и тому, насколько может затянуться процесс, речь может идти о сотнях миллионов долларов", – убежден Кравец.

Курс на сближение с США

По мнению руководителя политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко, санкции против Козака укладываются в логику сближения с новой администрацией США.

"Это решение было принято именно тогда, когда в России посадили Навального, и весь Запад начал критиковать Путина за этот шаг. Похоже, что и шаг с "Мотор Сичью" был тщательно продуман – на него решились именно в момент, когда у Запада будет резко негативная публичная позиция относительно действа вокруг Навального. Потому теперь шаг относительно "Мотор Сичи" выглядит как солидарность с Западом и решение в пользу американцев. Зеленский, похоже, сейчас пытается привлечь внимание Вашингтона и сказать: "Эй, Байден! Смотри, мы – свои. Сложилась ситуация, на которую вы не можете не реагировать", – поясняет Романенко.

Читайте такжеНакануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против КозакаВ свою очередь, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк хоть и соглашается с коллегой в том, что санкции могут позволить укрепить отношения с США, но отмечает, что следует разделять оба эти события.

"Санкции по Козаку – это, скорее, инициатива украинской власти, которая хочет найти рычаги влияния на украинских олигархов. Эту инициативу, безусловно, поддерживают на Западе. Демократы очень охотливы к санкциям. Потому здесь все объясняется неофициальной коммуникацией ОП с США. И тут вопрос в том, будут ли эти действия украинских властей доведены до конца", – сказал Главреду Октисюк.

Последствия для Зеленского

По словам Романенко, введением санкций против каналов Зеленский разыграл примерно такую же партию, как и с роспуском парламента сразу после своей победы на выборах. Вероятно, сейчас расчет был на то, что подобные действия могли бы улучшить ситуацию со снижающейся поддержкой Зеленского в обществе.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев указывает на основную ошибку Зеленского, а именно – он делает то, чего ждали от Порошенко, а не от него.

"Поэтому Зеленский рискует оказаться в положении Винни-Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам. Плачевным результатом этой ошибки станет обрушение персонального рейтинга. Ведь за Зеленского на президентских выборах в основном голосовал электорат центра и юго-востока Украины, но отнюдь не запада – тех регионов, которые поддерживали Порошенко", – считает Золотарев.

Эксперты предполагают, что основным мотивом для принятия решения о санкциях мог послужить рост рейтинга ОПЗЖ и перетекание к этой политсиле электората Зеленского. И теперь открытая война Зеленского против Медведчука может только усилить этот эффект.

"Никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет. Рейтинги Зеленского все равно продолжат падать. Если бы Владимир Александрович принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция. А сейчас в политическом смысле это никак не сыграет на пользу Зеленскому. Ведь людей сегодня больше беспокоят тарифы, а не то, о чем вещают какие-то каналы", – считает Загородний, и добавляет, что теперь Зеленский рискует потерять власть.

Во многом это возможно потому, что такие действия власти будут очень беспокоить влиятельных людей в Украине: отныне их не будет покидать мысль, что они могут стать следующими, и вслед за каналами Медведчука могут заблокировать, например, Прямой и Пятый каналы, а также все остальные, критикующие Зеленского.

"Украинская власть, приняв такое решение, проявила себя как непредсказуемая. А для инвесторов, бизнеса и влиятельных фигур в нашей стране это – настораживающий сигнал, который говорит о том, что с Украиной иметь дело опасно. А когда таким людям становится страшно, они начинают предпринимать шаги, направленные на то, чтобы сменить власть. Потому и в этом смысле Зеленский сделал шаг к досрочным президентским выборам, а не ко второму президентскому сроку, на который он надеется", – говорит Загородний.

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоПоэтому в условиях конфликта с Медведчуком Зеленскому, по мнению Романенко, было бы не лишним присмотреться к своему ближайшему окружению.

"Зеленский четко обозначил, что идет на конфликт. В таких условиях ему придется что-то решать и со своим окружением в ОПУ. Ведь возникает вопрос – как на это все отреагирует, например, Татаров. Будет странно, если Зеленский будет проводить такую политику, а Татаров и прочие подобные ребята останутся в ОП. Зеленскому придется существенно перетрусить свое окружение и усилить эффективность своей команды в условиях открытого конфликта с Медведчуком", – отметил Романенко.

Обострение на Донбассе – не за горами

Еще одним фактором риска в связи с объявленной войной куму Путина может стать очередное обострение на Донбассе, поскольку Кремль едва ли оставит обиду Медведчука Банковой без внимания.

"Данное решение неминуемо повлечет за собой эскалацию ситуации на Донбассе. И это на фоне, когда обе стороны демонстрировали недовольство "Минском". Зеленский признал, что нет никакого прогресса, ситуация зависла, Россия срывает принятие компромиссных решений, а потому нужно пригласить США, в частности, Джозефа Байдена, в "Минск". Однако в рамках существующей конструкции это нереалистично, а в рамках расширенной – россиянам это ни к чему. В случае, если начнется обострение ситуации на Донбассе, игра пойдет по-другому. И Украина получит возможность открыто признать, что "Минск" не выполняется, что Москва его, по сути, развалила, и более тесно прижаться к Штатам. У Зеленского не остается возможностей для маневра", – утверждает Романенко.

В свою очередь, Тарас Загородний убежден, что в случае обострения Украине не стоит особо рассчитывать на более активную помощь со стороны Соединенных Штатов. "Наши интересы для Вашингтона – 25-ые. Наоборот, США сейчас будут пытаться наладить отношения с Европой и Россией, поскольку им нужны союзники против Китая", – резюмирует эксперт.