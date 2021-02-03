В США оценили санкции против "каналов Медведчука" и напомнили о влиянии РФ

В США оценили санкции Украины против каналов нардепа от ОПЗЖ / УНИАН

В посольстве США в Украине прокомментировали решение Киева о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

Американские дипломаты заявили о поддержке усилий по противодействию влиянию РФ, говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной на защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информвойне против суверенных государств", - подчеркивается в заявлении.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: