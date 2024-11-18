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ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали

Юлия Закрепа
18 ноября 2024, 01:10
1318
Стратегические решения относительно разрешения бить по России западным оружием будут приниматься в комплексе.
ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали
Украина получила разрешение на дальнобойные удары по РФ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Википедия

Основные тезисы Маломужа:

  • Крымский мост под угрозой уничтожения
  • Какие цели ВСУ выберут для удара ATACMS по РФ
  • Что изменится на фронте

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отреагировал на информацию, что президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Ранее их можно было применять по временно оккупированным территориям.

"В частности, Керченский мост. Потому что на него сегодня ограничений нет. Ни на удары ATACMS, ни другими системами. На данный момент мы уже несколько раз проводили атаки этими же ракетами на территории Крыма. Ряд объектов Черноморского флота, пусковые установки, например, С-400, аэродромы, ряд других мощных военных объектов на территории Крыма", - сказал он в эфире 24 канала.

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Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Николай Маломуж также отметил, что стратегические решения относительно разрешения бить по России западным оружием будут приниматься в комплексе. Великобритания, Франция уже разрешили использовать ракеты Storm Shadow по территории России.

Сейчас Германия вряд ли предоставит Украине ракеты Taurus. Однако государство может передать еще дополнительные системы, например, IRIS-T, очень мощные танки, БТР, БМП, системы противодронной борьбы. То есть наполнить военную составляющую Украины высокоточным тактическим оружием и боеприпасами. Это усилит ВСУ на поле боя и даст возможность наносить удары по всем стратегическим объектам.

Также ВСУ смогут украинскими дронами и ракетами смогут доставать до 1500-1800 километров. В частности, это дальние аэродромы стратегических бомбардировщиков, пусковые установки баллистики, крылатых ракет, тех же "Калибров".

"Сочетание наших и иностранных систем будет давать эффект, уничтожать и стратегические резервы, и боеприпасы, и нефтепереработку, которая идет на оснащение войск России. А также северокорейских войск - это еще одна ситуация, которая позволит этими ракетами бить по местам их дислокации, проведения слаживания, учений", - добавил генерал армии.

Он пояснил, что эффективнее всего наносить, когда военные КНДР еще не выстроили модель наступательных операций или защиты, там, где они только проходят подготовку.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

Дальнобойные удары ВСУ по РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. В СМИ пишут, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км.

Сотрудник Института изучения войны сообщил, что ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

Стало известно, что нефтебазу в Феодосии атаковали ракетами ATACMS. Источники отмечают, что в результате ракетного удара был поврежден наливной трубопровод для дизельного топлива. В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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