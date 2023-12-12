Алина Михайлова. Я воюю не за то, чтобы кто-то пил кофе или таскал гири

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Алина Михайлова рассказала о том, что помогает ей пережить потерю любимого, а также с какими проблемами приходится сталкиваться во время эвакуации раненых бойцов, кроме того она высказала свое мнение по мобилизации женщин и напоследок объяснила, почему разговоры о выборах и победе сейчас совершенно неуместны.

Источник: канал "Розмова"

Кто такая Алина Михайлова? Алина Михайлова-украинский волонтер, офицер ВСУ, активистка. Депутат Киевского городского совета IX созыва. Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона" волки Да Винчи " им .Дмитрия Коцюбайла. В 2022 году вошла в список "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes". С 2017 года была в отношениях с украинским добровольцем, командиром 1 ОМБ "волки Да Винчи", Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, который погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

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