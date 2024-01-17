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Денис Казанский. Депутаты РФ жалуются на украинских волонтеров из-за дронов

Олег Макаров
17 января 2024, 19:13

Российские политики продолжают жаловаться на украинские FPV-дроны - что росийская армия перед ними безсильна. В частности, депутат Госдумы Журавлев на шоу у Скабеевой признал, что украинская армия очень хорошо оснащена дронами, и под Авдеевкой за одним российским военным охотятся по два украинских дрона.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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