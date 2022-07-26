Денис Казанский. Гиркин негодует! "Героя Новороссии" Селиванова отправили на подвал

История из жизни профессиональных новороссов. После захвата части Запорожской области Россия на захваченой территории создала оккупационную администрацию, и заместителем начальника полиции россияне там назначили Алексея Селиванова. Это откровенный нацист, который занимался антиукраинской пропагандой. И каково же было удивление, когда появилась новость, что Селиванова посадили на подвал свои же.

Видеоблог Дениса Казанского.

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