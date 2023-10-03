Денис Казанский. Кошмарная прогулка по Мариуполю

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Российский блогер приехал в Мариуполь и показал, как выглядит левобережный район города, через который наступала российская армия. На кадрах видно, что большинство домов просто разрушено и брошено.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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