Денис Казанский. "Нам не выгодна эта война!" На шоу Скабеевой внезапно прозвучала правда

На российском ТВ в телепрограмме Ольги Скабеевой внезапно прозвучала правда о российском вторжении в Украину. Какой-то недалекий эксперт, очевидно, сам не понимая, что он говорит, заявил, что эта война страшно невыгодна России.
Видеоблог Дениса Казанского.
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Автор: Олег Макаров