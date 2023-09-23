УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по Севастополю

Олег Макаров
23 сентября 2023, 18:19 обновлено 23 сентября, 18:19

В пятницу несколькими прямыми попаданиями украинских крылатых ракет был уничтожен штаб российского Черноморского флота. Разумеется, как заверял Путин, СВО уже полтора года идет по плану, и все, что произошло в Севастополе - тоже по плану.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:57 Политика
Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

17:03 Украина
У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по Севастополю Видеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

Реклама
15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

Реклама
13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

08:58

"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

08:37

Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

08:20

Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

07:42

Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

Реклама
06:38

В ситуации с Польшей всем нужно успокоитьсямнение

06:21

В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

05:30

Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

04:50

Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

04:10

Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

03:40

"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войныВидео

03:05

Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

02:39

Где лучше всего хранить яйца: фермер наконец-то решил давний спор поваров

02:02

Золото под ногами: как знающие люди используют каштаны

01:27

Эксперт оценил, насколько реальны угрозы Польши уменьшить поддержку УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять