Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по Севастополю

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В пятницу несколькими прямыми попаданиями украинских крылатых ракет был уничтожен штаб российского Черноморского флота. Разумеется, как заверял Путин, СВО уже полтора года идет по плану, и все, что произошло в Севастополе - тоже по плану.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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