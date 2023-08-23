Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?

https://glavred.info/vlogs/igar-tyshkevich-kto-budet-posle-evgeniya-prigozhina-i-zhdat-li-novogo-pohoda-na-moskvu-10495327.html Ссылка скопирована

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, как и несколько его приближённых (включая Дмитрия Уткина) погибли при крушении самолёта в Тверской области.

Причины крушения называются разные. Российские государственные СМИ говорят и об аварии и о теракте. Но часть военкоров говорит об успешной работе российской ПВО. И публикует соответствующие видео-кадры. Где отчётливо виден "грибо" от взрыва ракеты ПВО и падающий бизнес-джет.

Что это было - гибель или убийство - сейчас будут активно обсуждать. Я же предлагаю сконцентрироваться на значении данного события.

Видеоблог Игара Тышкевича.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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