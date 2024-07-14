Какие последствия будет иметь покушение на Трампа - Портников

https://glavred.info/vlogs/kakie-posledstviya-budet-imet-pokushenie-na-trampa-portnikov-10580624.html Ссылка скопирована

Митинг Трампа буквально через несколько минут после его начала прервался выстрелом. Все, кто смотрел трансляцию, увидели кровь на щеке президента США, а впоследствии стало известно, что один из участников митинга был убит. Это беспрецедентный момент в американской предвыборной кампании. Какие будут его последствия?

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред