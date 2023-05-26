Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравится

https://glavred.info/vlogs/mark-feygin-prigozhin-idet-v-politiku-i-rossiyanam-eto-nravitsya-10473391.html Ссылка скопирована

Интервью Пригожина, которое длилось час с лишним, выглядит как политический манифест. Пригожин в связи с рядом событий на фронте решил обозначить себя в политическом смысле. Он позволяет себе выйти на открытый диалог с русскими обыватедями, и надо признать, это получает отклик среди простых россиян.

Видеоблог Марка Фейгина.