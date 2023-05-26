Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравится

Интервью Пригожина, которое длилось час с лишним, выглядит как политический манифест. Пригожин в связи с рядом событий на фронте решил обозначить себя в политическом смысле. Он позволяет себе выйти на открытый диалог с русскими обыватедями, и надо признать, это получает отклик среди простых россиян.
Видеоблог Марка Фейгина.
Кто такой Марк Фейгин
Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.
Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.