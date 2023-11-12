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Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флота

Олег Макаров
12 ноября 2023, 10:23

В середине ноября 2023 года удары по Черноморскому флоту и новости про очередной потопленный российский корабль перестали быть сенсацией, потому что они перестали быть чем-то необычным. Хотя, с точки зрения военной истории, мы наблюдаем невероятные события. Страна, почти без флота (в прямом сравнении), заставляет российские корабли прятаться в других портах. Маленькие, но шустрые беспилотные катера и точные западные ракеты творят настоящие чудеса.

Зерновая сделка больше не нужна, ведь Черноморский флот не может не то что перехватывать корабли, но даже защитить себя. И, несмотря на то, что украинские атаки по оккупированному Крыму начались не вчера, Россия всё еще не может с этим ничего сделать. Новейший ракетоносец "Аскольд", который даже не успел впервые встать на боевое дежурство, просто списан на металлолом, или будет ремонтироваться несколько лет.

Каким образом Украина смогла зашугать Черноморский флот, почти не имея кораблей? И какова конечная цель ВСУ в этом направлении? Об этом в свежем ролике.

Видеоблог Майкла Наки.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

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