Роман Цимбалюк. Что же так тревожит Владимира Владимировича?

В Кремле заявили, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия". Там также возмутились, что Украина в ответ на убийство своего воина впервые применила "Байрактар" и уничтожила пушку боевиков.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
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Автор: Олег Макаров