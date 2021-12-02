Роман Цимбалюк. Путин и банкиры начали считать цену нападения на Украину

Отвечая на вопросы участников форума "Россия зовёт", президент России затронул и конфликт на Донбассе. Он напомнил, что об угрозе ввода российских войск СМИ писали еще в начале этого года, однако их сообщения не подтвердились. "Дело не в том, чтобы вводить там войска - не вводить, воевать - не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - заявил Путин.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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