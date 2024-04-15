Роман Цимбалюк. Симоньян увидела будущее Путина и ужаснулась

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Хочешь увидеть Владимира Путина в петле - скажи об этом вслух или нарисуй. И что любопытно - как только стало понятно, что Третья мировая начнется не сегодня и не в Израиле, так на болотах начали моделировать интересные картинки.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

Кто такой Роман Цимбалюк? Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.



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