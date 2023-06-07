Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает Россию

https://glavred.info/vlogs/sergey-sternenko-okkupanty-raduyutsya-podryvu-ges-a-oppoziciya-otmazyvaet-rossiyu-10476313.html Ссылка скопирована

Как и ожидалось, россиянам стало очень весело и радостно после их нового преступления - подрыва Каховской ГЭС. Как и после каждого громкого преступления так называемой России, россияне начали все доводить максимально до абсурда. Это делается для того, чтобы запутать людей просто в потоке лжи. Ну и, конечно,"во всем виновата Украина".

Видеоблог Сергея Стерненко.