УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает Россию

Олег Макаров
7 июня 2023, 20:36 обновлено 7 июня, 20:36
57

Как и ожидалось, россиянам стало очень весело и радостно после их нового преступления - подрыва Каховской ГЭС. Как и после каждого громкого преступления так называемой России, россияне начали все доводить максимально до абсурда. Это делается для того, чтобы запутать людей просто в потоке лжи. Ну и, конечно,"во всем виновата Украина".

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко-украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Вячеслав Стерненко Каховская ГЭС
Реклама

Главное за день

"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭС

"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭС

20:49 Украина
Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностях

Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностях

19:28 Синоптик
"Собрать тревожный чемоданчик и документы": жителей Энергодара просят покинуть город

"Собрать тревожный чемоданчик и документы": жителей Энергодара просят покинуть город

18:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:49

"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭС

20:36

Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает РоссиюВидеоблоги

20:21

"Потный комик": американский телеведущий обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭСВидео

20:11

На прилавки Украины попал продукт с опасным для жизни химпрепаратом

20:10

Среди оппозиционеров РФ нашлись адвокаты Путина: "может, дамба рухнула сама?"мнение

Россия готова бросить Крым, Кремль уже осознает свое поражение - ГончарРоссия готова бросить Крым, Кремль уже осознает свое поражение - Гончар
19:28

Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностяхВидео

19:14

Путин в очередной раз решил напугать Запад своим безумиеммнение

19:03

Под воду ушли 80% Олешек: оккупанты расстреливают за попытку спастисьВидео

18:51

Что делать с полиэтиленовыми пакетами: 5 способов неожиданного применения

Реклама
18:46

"В лицо плюнули": 73-летняя Бабкина жестко набросилась на Пугачеву

18:35

Кубраков: из подтопленных районов Херсонщины эвакуированы 1700 человек

18:20

"Собрать тревожный чемоданчик и документы": жителей Энергодара просят покинуть городВидео

18:13

"За спиной расстреливали дрг-шника": Огневич поделилась жуткими воспоминаниями

17:58

Наоми Кэмпбелл показала редкое фото дочери от суррогатной мамы

17:56

Трагедия огромная: еще один город в Херсонской области на 100% уходит под водуВидео

17:53

Большие буквы и наклон: как узнать характер человека по почерку

17:22

"Это неправда": контрнаступление ВСУ еще не начиналось - ДаниловВидео

17:20

Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника

17:06

Подтвердилось худшее - у Шеннен Доэрти обнаружились метастазы в головном мозге

17:01

Порча или очищение: зачем люди оставляют соль под кроватью и на пороге

Реклама
16:54

"Они так по-дикарски это видят": в Минобороны назвали цель РФ в подрыве дамбы ГЭСФотоВидео

16:47

Неприятные последствия и большая ссора: почему нельзя оставлять грязную посудуВидео

16:42

"Джонни нравится": Депп гордится ролью дочери Лили в скандальном сериале "Идол"Видео

16:41

Оккупанты массово оставляют позиции и бегут из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

16:24

Алексей Шевчук попал в скандал из-за выезда псевдоволонтеров за границу через "ШЛЯХ"

16:19

"С Украиной в сердце": БФ молодежной инициативы "Надія" проведет волну аукционов в Европе и США для сбора средств на медоборудованиеФото новости компании

16:15

Что означает слово рожа - Авраменко рассказал, когда его можно говоритьВидео

16:08

Путин приказал взорвать Каховскую ГЭС из-за контрнаступления ВСУ – ДаниловВидео

16:03

Для чего пьют кофе с перцем: новые сведения об остром на вкус напитке изумятВидео

15:57

Эрдоган в срочном порядке позвонил Зеленскому и сделал странное предложение по Каховской ГЭСВидео

15:20

Вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду - УкргидроэнергоВидео

15:19

Мама удивится: какие ягоды не надо мыть перед употреблениемВидео

15:11

"Завезли десятки тонн взрывчатки": РФ взорвала ГЭС из-за слабости Запада – ГончарВидео

15:07

Как сейчас выглядит любимая наложница фараона Анк-су-Намун из фильмов "Мумия"

15:04

Зачем кладут разрезанный лимон рядом с кроватью: как он влияет на человекаВидео

14:29

Его обожали все в СССР: самое вкусное клубничное варенье с секретным ингредиентом - рецептВидео

14:07

Украинцы, вы знаете, что делать: Лорак собралась спеть в Турции

13:48

Страшные балаболы: 5 знаков зодиака, которые болтают без умолкуВидео

13:47

Огрызко рассказал, как Кремль манипулирует венгерским премьером Орбаном

13:40

Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС: поля могут превратиться в пустыниВидео

Реклама
12:59

Украина готова принимать беженцев из Белгородщины - ГУРВидео

12:57

Подрыв Каховской ГЭС: дамбу, вероятно, взорвали изнутри - NYTВидео

12:51

"Время идет, и я снова папа": Андрей Джеджула засветился с грудничком на руках

12:50

Как правильно – пойти "по хліб" или "за хлібом": Авраменко дал неожиданный ответВидео

12:42

Хитрость на крючке: как хранить бананы, чтобы не почернели

12:41

Почему умные люди кладут клубнику в соленую воду после огородаВидео

12:24

"Это просто терроризм": Усик жестко обрушился с критикой на россиян

12:19

В Белом доме попустили Лаврова, который боится передачи F-16 Украине

12:19

ВСУ продвигаются на флангах под Бахмутом, оккупанты теряют позиции - СырскийВидео

12:00

РФ ждет распад, мирные инициативы обречены - ОгрызкоЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять