Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает Россию

Как и ожидалось, россиянам стало очень весело и радостно после их нового преступления - подрыва Каховской ГЭС. Как и после каждого громкого преступления так называемой России, россияне начали все доводить максимально до абсурда. Это делается для того, чтобы запутать людей просто в потоке лжи. Ну и, конечно,"во всем виновата Украина".
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко-украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.