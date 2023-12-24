Сергей Стерненко. Путин начал подавать странные сигналы

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Отдельные западные медиа начали сообщать, что Владимир Путин подает странные сигналы. Ученые пытаются понять, что именно хочет сказать Путин этими сигналами. Ответа пока нет, но, если без шуток то западные медиа начали писать, что Путин подает сигналы Западу о том, что он готов договариваться, готов садиться за стол переговоров, но без всяких уступок.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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