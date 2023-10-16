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Сергей Стерненко. Россияне "передумали" штурмовать Авдеевку из-за высоких потерь

Олег Макаров
16 октября 2023, 16:06 обновлено 16 октября, 16:07
О некоторых изменениях ситуации на Авдеевском направлении нам с вами точно стоит поговорить подробнее.

Помните неделю назад россияне говорили, что они начали свое огромное контрнаступление, чтобы захватить Авдеевку?

Говорили о больших успехах контрнаступления российских войск. Прошло семь дней и россияне уже не говорят ни о каком наступлении, ни о каком контрнаступлении. Теперь это у них "активная оборона".

Ну ладно. Но они же вроде как фронт прорвали? Они же об этом рассказывали. Оказалось, что также нет, фронт они не прорвали. Да и вообще у них таких планов не было. Наверняка что-то таки произошло с российскими подразделениями за эту почти неделю.​

О некоторых изменениях ситуации на Авдеевском направлении нам с вами точно стоит поговорить подробнее.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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Сергей Стерненко
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