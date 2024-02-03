Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в Волгограде

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Очень хорошие новости из российского города Волгоград, куда сегодня пришли неизвестные беспилотники. Российские власти заявили, что там успешно отработала ПВО, и мы, конечно, им верим. Произошло попадание на нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем на территории так называемой России.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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