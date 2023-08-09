Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на Россию

https://glavred.info/vlogs/taras-zagorodniy-ukraine-nuzhno-perenosit-voynu-na-rossiyu-10492084.html Ссылка скопирована

В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний проанализировал итоги переговоров в Саудовской Аравии и оценил сигналы для Украины, объяснил, как Россия теряет свое влияние в странах Глобального юга и рассказал, почему Киев должен наносить удары ракетами по Москве и перенести войну на территорию России.