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"Тавр". Ссоры в высшем руководстве страны подрывают боевой дух армии

Олег Макаров
14 декабря 2023, 17:47

Государство должно общаться с обществом, чтобы внутренние конфликты не раздувались. Прежде всего нужно думать о стране, будущем отечества, которого может не быть, если продолжать и раздувать конфликты в высшем руководстве страны во время войны. Зеленский и Залужный поступили бы правильно, если бы прокомментировали вместе сложившуюся ситуацию.

Майор Богдан Кротевич, позывной Тавр, начальник штаба бригады "Азов", в интервью каналу Ґрунт.

Кто такой Тавр?

Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр"; род. 26 марта 1993, г. Измаил, Одесская область) – украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени (2022). С 2014 года участвует в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов", где занимал должность командира взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 - начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки, пишет Википедия.

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