Трамп продолжает верить в возможность переговоров с Путиным

Дональд Трамп в ходе разговора с миллиардером Илоном Маском дал понять, что продолжает верить в возможность переговоров с Владимиром Путиным. Его не удалось убедить ни Помпео, ни Зеленскому.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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