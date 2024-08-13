Трамп продолжает верить в возможность переговоров с Путиным

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Дональд Трамп в ходе разговора с миллиардером Илоном Маском дал понять, что продолжает верить в возможность переговоров с Владимиром Путиным. Его не удалось убедить ни Помпео, ни Зеленскому.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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