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Виталий Портников. Новая американская стратегия для Украины

Олег Макаров
28 января 2024, 18:28

Издание The Washington post рассказывает о новой стратегии США для Украины - прежде всего стратегии обороны и выживания.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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