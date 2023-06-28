Виталий Портников. Российские военные против Кремля

В Кремле пытаются минимизировать эффект от западных медиа, которые подчеркивают, что в мятеже главы Вагнера Евгения Пригожина могли участвовать и высокопоставленные российские военные. Американские медиа убеждают, что мятеж Пригожина мог быть поддержан российскими генералами. Еще одна пощечина для Кремля.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.