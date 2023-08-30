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Виталий Портников. Самолеты пылают в Пскове

Олег Макаров
30 августа 2023, 16:09 обновлено 30 августа, 16:09
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Россиянам пришлось признать повреждения собственных самолетов на аэродроме в Пскове. Можно себе представить истинный масштаб их потерь.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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Виталий Портников
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