Виталий Портников. Самолеты пылают в Пскове

Россиянам пришлось признать повреждения собственных самолетов на аэродроме в Пскове. Можно себе представить истинный масштаб их потерь.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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