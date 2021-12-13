Виталий Портников. Весь Запад против Путина

Министры иностранных дел стран "большой семёрки" предупреждают Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину. Об ужасных последствиях для России говорит и президент США Джозеф Байден. Но прислушается ли Владимир Путин?

Видеоблог Виталия Портникова.

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