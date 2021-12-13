Виталий Портников. Весь Запад против Путина

Министры иностранных дел стран "большой семёрки" предупреждают Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину. Об ужасных последствиях для России говорит и президент США Джозеф Байден. Но прислушается ли Владимир Путин?
Видеоблог Виталия Портникова.
Смотрите также:
- Иван Яковина. Начнет ли Путин вторжение в Украину?
- Виталий Портников. Россия превращает Крым в плацдарм для наступления на Украину
- Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальство
- Роман Цимбалюк. Путин и банкиры начали считать цену нападения на Украину
- Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для Украины
Автор: Олег Макаров