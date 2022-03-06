Юрий Романенко. Исход битвы за Украину определит будущее Запада

Вы должны понимать, что мы сражаемся за цивилизацию. Я не преувеличиваю. Исход битвы за Украину определит будущее Запада. Проиграв Украину Запад проиграет сам себя. Отчаянное сражение Украины с Химерой Путина по своему масштабу напоминает битву при Пуатье, когда христиане остановили продвижение мавров в Европу. Химера Путина намного опаснее, потому что в отличие от ислама она отрицает добро. У Путина нет любви, нет правды, нет ценностей. Он в буквальном смысле превратил Россию в Мордор. Поэтому война между Украиной и Россией - это война Добра и Зла.

Видеоблог Юрия Романенко.