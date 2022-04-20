Когда наступит мир в Украине – чат с военным экспертом Валентином Бадраком

22 апреля, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с писателем, военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком.

В ходе чата Валентин Бадрак поделится своими оценками и прогнозами относительно того, когда и чем может закончиться война в Украине, каких сюрпризов ждать от России, а также каковы шансы нашей страны на победу.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Уважаемые читатели, вы можете задавать вопросы заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.