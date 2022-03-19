"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"

Российские оккупанты вынуждены голодать и от отчаяния грабят украинские магазины.
В Украине к борьбе с российскими оккупантами подключаются люди пожилого возраста.
Российские оккупанты рассказывают о крупных потерях в своих рядах и жалуются, что у них закончилась провизия. Перехваты переговоров захватчиков публикуют в Сети.
Отметим, что во время одного из разговоров оккупант РФ пожаловался собеседнику на то, что орки вынуждены голодать и от отчаяния грабят украинские магазины.
Он также поведал историю о том, что после того, как одна местная бабушка угостила военных РФ отравленными пирожками, 8 оккупантов стали грузом 200.
Читайте такжеСамолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантов
Перехват переговоров оккупантов РФ в Украине:
- Вчера еще 4 гроба привезли!
- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!
- Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!
- Сухпайки закончились, нам тут жрать нечего. Мы пошли вон вчера утку стырили, короче! Если получается магазин "бомбануть" сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет,ты понимаешь! Мы голодаем!
- По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.
- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало.
Читайте также"Чапаев и Петька на подходе": в Сети высмеяли бронепоезд оккупантов под Мелитополем
Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.
Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.
По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.
Читайте еще:
- Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина
- "Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в Украину
- "Бандера - в Чернобаевке": в Сети высмеяли тотальный провал РФ на Херсонщине