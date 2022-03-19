"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"

Пленные российские военные

В Украине к борьбе с российскими оккупантами подключаются люди пожилого возраста.

Российские оккупанты рассказывают о крупных потерях в своих рядах и жалуются, что у них закончилась провизия. Перехваты переговоров захватчиков публикуют в Сети.

Отметим, что во время одного из разговоров оккупант РФ пожаловался собеседнику на то, что орки вынуждены голодать и от отчаяния грабят украинские магазины.

Он также поведал историю о том, что после того, как одна местная бабушка угостила военных РФ отравленными пирожками, 8 оккупантов стали грузом 200.

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Перехват переговоров оккупантов РФ в Украине:

Вчера еще 4 гроба привезли!

А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!

Сухпайки закончились, нам тут жрать нечего. Мы пошли вон вчера утку стырили, короче! Если получается магазин "бомбануть" сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет,ты понимаешь! Мы голодаем!

По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало.

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Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.

Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.

По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.

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