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"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"

19 марта 2022, 17:47

Российские оккупанты вынуждены голодать и от отчаяния грабят украинские магазины.

пленные российские военные
Пленные российские военные

В Украине к борьбе с российскими оккупантами подключаются люди пожилого возраста.

Российские оккупанты рассказывают о крупных потерях в своих рядах и жалуются, что у них закончилась провизия. Перехваты переговоров захватчиков публикуют в Сети.

Отметим, что во время одного из разговоров оккупант РФ пожаловался собеседнику на то, что орки вынуждены голодать и от отчаяния грабят украинские магазины.

Он также поведал историю о том, что после того, как одна местная бабушка угостила военных РФ отравленными пирожками, 8 оккупантов стали грузом 200.

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Перехват переговоров оккупантов РФ в Украине:

  • Вчера еще 4 гроба привезли!
  • А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!
  • Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!
  • Сухпайки закончились, нам тут жрать нечего. Мы пошли вон вчера утку стырили, короче! Если получается магазин "бомбануть" сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет,ты понимаешь! Мы голодаем!
  • По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.
  • Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало.

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Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.

Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.

По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.

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пирожки война России и Украины
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