Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину - Арестович

Беларусь не готова нападать на Украину / УНИАН

Белорусская армия не готова к выступлению на украинскую землю, а солдаты и офицеры массово саботируют интервенцию, сказал Алексей Арестович во время выступления в эфире национального телемарафона.

"По нашим данным, сейчас белорусская армия не готова к вступлению на территорию Украины. Просто офицеры, солдаты принципиально саботируют такую ​​возможность", – сказал Арестович.

Он также отметил, что в случае получения приказа о вторжении на территорию Украины белорусские военные намерены его игнорировать.

"Не стоит ждать боевой активности от белорусской армии не потому, что они трусы, а потому что они не хотят этого делать", – подчеркнул Арестович.

Советник руководителя офиса президента также добавил, что весь боеспособный состав армии республики Беларусь составляет 17 тыс. человек.

Напомним, в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.

Также 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".