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ВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович

19 апреля 2022, 17:39

Украина выйдет из мирных переговоров в случае полного уничтожения российскими войсками города Мариуполя.

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Украина в своей военной операции будет опираться на помощь Запада, в то время как России неоткуда брать помощь - Арестович / УНИАН

Россия начала наступление на Донбассе и пытается окружить Вооруженные силы Украины в районе Изюма и в южном направлении на Волноваху. Для этого оккупанты проводят отвлекающие маневры, нанося удары в районе Харькова и Гуляйполя Запорожской области. Главные усилия оккупантов концентрируются на движение от Изюма Харьковской области и на окружении Рубежного, Северодонецка и Попасной. Однако врагу это не удается. Если Россия полностью уничтожит Мариуполь, Украина выйдет из переговоров и пойдет на фатальное уничтожение группировки российских войск на украинской территории. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В военной сводке ОП он рассказал о том, что главной новостью является наступление России на Донбассе. Вражеские войска пытаются окружить украинские военные подразделения в районе Изюма и на юг на Волноваху.

Читайте такжеБитва за Донбасс определит судьбу войны – Россию ждет провал: Арестович раскрыл план оккупантов"Для этого враг наносит отвлекающие удары – действует в районе Харькова, в районе Гуляйполя (Запорожская область, - ред.) и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается. Главные усилия он сосредотачивает на передвижении от города Изюм и на окружение городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также им не удается", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас российские войска пытаются найти слабые места в обороне военных сил Украины. Однако украинские войска продолжают удерживать позиции.

Также он вспомнил о словах Зеленского, который говорил, что если Россия уничтожит защитников Мариуполя, то переговоры Киева и Москвы могут быть прекращены. Как утверждает Арестович, в таком случае украинское государство может запустить сценарий полного уничтожения противника.

"Президент Украины Владимир Зеленский напомнил им (России, - ред.), что если они добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть. Тогда наш главный план действий будет – полное уничтожение противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам негде брать помощь", - подчеркнул Алексей Арестович.

Наступление России на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ранее заявил о том, что Россия начала наступление на Донбассе. Оккупационные войска стянули в регион существенное количество войск и воинского контингента. Однако украинцы продолжат защищаться и бороться за свои земли.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал четыре задачи оккупантов РФ на Донбассе. Это контроль над городами Рубежное, Попасная и Северодонецк; продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянская и Краматорска, а также продвижении в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя и в направлении Херсонской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Россия планирует уже к Пасхе оккупировать Донецкую и Луганскую области. По его словам, Путин по-прежнему намерен уничтожить Украину как государство. Ситуация не изменится до тех пор, пока Киев окончательно не победит Москву.

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новости Мариуполя Алексей Арестович новости Украины Офис президента новости Донбасса война России и Украины
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