"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне

Россияне хотят похищать жителей, которые выходят на протесты в Херсоне.
Российские оккупанты планируют осуществить геноцид в захваченном Херсоне с целью подавления протестов украинцев.
Как пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России, оккупанты планирует устроить "большой террор".
Россияне хотят похищать жителей, которые выходят на протесты и переправлять их через российскую границу.
В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.
Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".
Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном городе Херсон горожане снова вышли на мирную акцию протеста, в ответ российские оккупанты использовали гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать их.
Когда дым от гранат развеялся, часть протестующих херсонцев вернулась на площадь.
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