"Грачи" долетались: в ВСУ похвастались ликвидацией 6 самолетов и "вертушек" РФ

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За минувшие сутки российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25 и три вертолета, сообщает Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой! Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

За девять дней войны российский агрессор потерял не менее 39 самолетов и 40 вертолетов.

Напомним, за сутки четверга, 3 марта, украинская противовоздушная оборона уничтожила три российских самолета, тактическая авиация нанесла ряд ударов по наземным целям.

Также подчеркивается, что ПВО сбила три российских самолета.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.