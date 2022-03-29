Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

Чалый описал, как Россия может стать гарантом безопасности Украины

Член украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый попытался разъяснить необходимость предоставление России статуса гаранта безопасности Украины.

"Мы ищем такую форму, чтобы мы реализовали мечту – иметь гарантии, которые имеют страны НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ", – заявил Чалый во время телемарафона UAразом.

По словам дипломата, Украина стремится получить гарантии в юридической форме, которые будут обязательны к исполнению всеми гарантами безопасности. Чалый заявил о поиске Украиной возможности вступления в НАТО без фактического присоединения.

Член украинской делегации уверен, что гарантами безопасности Украины должны стать все 5 государств, входящих в Совбез ООН. В том числе и Россия.

Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя

Ориентировочно 30 тысяч мариупольцев оккупанты насильно вывезли в Россию.

До сих пор в осаде без каких-либо средств к выживанию остаются 170 тысяч человек.

"Сколько на самом деле людей в городе убила Россия, сейчас подсчитать невозможно. Ведь продолжаются ожесточенные бои", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.