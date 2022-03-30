"Колонны горят": в ОП рассказали об отводе войск российских оккупантов

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам несмотря на их выход из Киевской области, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Построились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секретов, засад, заминировали все очень хорошо. При чем места возможных засад заминировали", — подчеркнул он в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Советник главы ОП пояснил, что оккупационные силы РФ отходят с боями и ведут огонь по мирным жителям.

"Тем не менее, отходят они с боем, колонны горят. Война продолжается", – уточнил он.

Собеседник говорит, что оккупационные войска отходят на территорию России и, скорее всего, будут переброшены в зону ООС на Донбассе.

Арестович также добавил, что после отхода оккупантов Киевская область "будет пустой": "Массовый выход войск будет. Кое-где, правда, они еще стоят. Не знаю относительно Бучи и Гостомеля, но вообще с позиций, которые были, например, на броварском направлении, – массовый выход. Позиции, которые были на макаровском направлении – там относительное движение. Есть еще силы, которые остаются на месте. Может, какую-то мелочь оставят, но мы их уничтожим просто полностью.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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