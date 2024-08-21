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Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине

Степан Гафтко
21 августа 2024, 00:35
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Украина создала в Курской области военную комендатуру и заявляет, что обеспечила местных жителей всем необходимым.
Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине
Украинская военная комендатура в Курской области

В Курской области Украина создала комендатуру и назначила комендантом там генерала Москалева. Также в МВД заявили, что ВСУ не захватывали эти территории и оказывают местным гражданам всю необходимую помощь. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.

"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных ею конвенций", - заявил он.

Также украинские военные заявляют, что местные жители в регионе обеспечены всем необходимым, ведь в Курской области сейчас проживает много людей, которым за 60 лет, а еще много онкобольных и людей с сахарным диабетом.

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"И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", - отметил чиновник.

Клменко заявил, что от военных поступают запросы украинской власти, а она уже через полицию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям передает все необходимое гражданским гражданам.

Украинская военная комендатура в Курской области

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории.

В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что в Кореневском районе Курской области украинские бойцы полностью разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300.

Напомним, ранее сообщалось, что на Курщине ВСУ уже смогли захватить 1300 квадратных километров территории, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские военные эксперты заявили, что в случае выхода ВСУ к реке Сейм, украинцы смогут захватить еще 700 километров территории неприятеля.

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