На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

На Донбассе ВСУ подорвали мост / uk.wikipedia.org

ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман – Райгородок через реку Северский Донец, ведущему в Славянск, пишет CNN.

Под Славянском взорвали железнодорожный мост, чтобы исключить его захват войсками РФ. Разрушение моста подтверждается спутниковыми снимками.

"Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно", – говорится в сообщении Hromadske.

Железнодорожный путепровод идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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