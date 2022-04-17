"Наши действия - второй гитлеризм": опубликован дневник офицера-оккупанта из РФ

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Российские офицеры из оккупационных войск признаются в том, что действия армии РФ повторяют преступления нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют записи из дневника офицера РФ, найденного после освобождения Катюжанки в Киевской области. Как говорится в материале Радио Свобода, дневник оккупанта нашли в школе, где был вражеский штаб.

Что оккупанты РФ пишут о войне против Украины:

"Ехали на учебу, а попали на войну… или война…";

"До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это".

"Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Но правильно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?

"Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вихлить не стану, виноват, был, воевал, сожалею!"

"Артиллерия "мажет", БПЛА тупят... войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (в октябре 2022 года – ред.), если он умрет начав войну, будет что-то!"

"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", – продолжает дописывать военный и на этот раз уже хвастается тем, что "задания выполнены отлично", армейцы обнаружили "хранилище техники".

Террор против местного населения:

"Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами".

"В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мною были обнаружены с чисто самоотдачей, что вызвало увлечение специалистов из ФСБ"

"Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел!".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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