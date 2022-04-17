Нептун и "Z-фашисты" на дне моря: в советском мультике увидели пугающие пророчества

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После ракетного удара ВСУ по российскому крейсеру Москва, в результате чего он затонул, в Сети вспомнили старый советский мультик "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года.

Пользователи в мультипликационной картине нашли немало роковых параллелей, которые указывают на мистическое совпадение.

Отметим, что по сюжету фильма, трое детей из пионерского лагеря искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны. На поиски дети отправились на подводном корабле под названием "Нептун".

На нем они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись "Z 29": "Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z", — говорит мальчик в мультике.

По сюжету из корабля выплыла торпеда, которую дети сдали на металлолом, а на вырученные деньги купили подарки для Мвамбы и детей из его страны.

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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