Нептун и "Z-фашисты" на дне моря: в советском мультике увидели пугающие пророчества

Пользователи в мультипликационной картине нашли немало роковых параллелей, которые указывают на мистическое совпадение.
После ракетного удара ВСУ по российскому крейсеру Москва, в результате чего он затонул, в Сети вспомнили старый советский мультик "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года.
Пользователи в мультипликационной картине нашли немало роковых параллелей, которые указывают на мистическое совпадение.
Отметим, что по сюжету фильма, трое детей из пионерского лагеря искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны. На поиски дети отправились на подводном корабле под названием "Нептун".
На нем они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись "Z 29": "Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z", — говорит мальчик в мультике.
По сюжету из корабля выплыла торпеда, которую дети сдали на металлолом, а на вырученные деньги купили подарки для Мвамбы и детей из его страны.
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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.
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