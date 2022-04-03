Нидерландского журналиста выдворили из Украины: в чем причина

Из Украины выдворили нидерландского журналиста

Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну, сообщил советник Одесской областной военной администрации Сергей Бартчук.

"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.

По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.

Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.

Вторжение России в Украину на Черниговском направлении

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства зашли российские войска – из Беларуси и Российской Федерации.

Россия начала наносить ракетные и авиаудары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные жители. Ракеты и военные самолеты летят также из Беларуси.

В день начала войны оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Они удерживали в заложниках персонал атомной электростанции. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на АЭС. По итогу захватчиков отправили на лечение в Гомель.

29 марта по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле делегация РФ заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях.

31 марта оккупационные военные подразделения Российской Федерации вышли из зоны Чернобыльской АЭС.

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