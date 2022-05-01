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"Никогда не забудет": Зеленский резко высказался о вражеских обстрелах Одессы

1 мая 2022, 00:31

Президент Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе и обстрелах Днепропетровской области.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался об обстрелах Одессы / скриншот

Президент Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе и обстрелах Днепропетровской области, совершенных оккупантами в эту субботу.

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) оккупанты били по Днепропетровской области, Одессе. Снова российские войска доказывают, что одесситы такие же враги для РФ, как и все остальные украинцы", - отметил президент в своем обращении в субботу, 30 апреля.

Зеленский рассказал, что в результате ракетной атаки была уничтожена взлетная полоса Одесского аэропорта.

"Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", - подчеркнул он.

Обстрелы Одессы

Напомним, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них – 16-этажный. Погибли 8 человек, в числе которых 3-месячный ребенок. 18 человек получили ранения.

Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, убиравшая там могилы.

Также Главред сообщал о том, что в результате ракетной атаки РФ по Одесской области 30 апреля была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

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