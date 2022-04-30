РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: разрушена ВПП аэропорта

В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта.
В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
Об этом в субботу, 30 апреля, говорится в сообщении Оперативного командования Юг.
"В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта", - отметили в командовании.
Украинские военные добавили, что ее дальнейшее использование невозможно.
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Автор: Алексей Тесля