Оккупационные войска России готовят большое наступление на Донбасс – глава Донецкой ОВА

Враг обстреливает Авдеевку и другие населенные пункты на линии пересечения / Facebook.com

Войска оккупантов России систематически обстреливают населенные пункты в Донецкой области, которые находятся на линии разграничения, особенно Авдеевку и Угледар. Военные подразделения захватчиков готовятся к эскалации и массированному наступлению. Эвакуация проводится из всех населенных пунктов на линии разграничения, среди которых также Марьинка и Курахово. Огонь врага направлен на гражданскую и критическую инфраструктуру. Он применяет крылатые ракеты и авиацию. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В ходе своего брифинга в пятницу, 8 апреля, он сказал о том, что людей эвакуируют с населенных пунктов, которые обстреливают вражеские войска. Огонь идет фактически постоянно. Особенно в направлении Авдеевки и Угледара. Оккупанты готовятся к серьезному наступлению.

Читайте такжеПопытка захвата Донбасса и коридор в Крым: в НАТО раскрыли планы оккупантов РФ"Эвакуация происходит из Авдеевки, Угледара, Марьинки, Курахового - из всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрелы идут фактически круглосуточно. Особенно Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", - сказал Кириленко.

Также он напомнил, что регион получает гуманитарную помощь, но вражеские войска могут это видеть, о чем свидетельствует ситуация с минометным обстрелом в Угледаре пункта раздачи помощи.

"Враг, к сожалению, может видеть это и понимать, где это будет", - говорит Кириленко.

Чиновник добавил, что российские войска обстреливают гражданскую и медицинскую инфраструктуру. Применяются крылатые ракеты и авиация.

"Они обстреливают все: всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру... Кто бы как ни воспринимал мои призывы о том, что необходимо уезжать, - враг не остановится ни перед чем... Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, авиация - исключительно применение против местного мирного населения", - подчеркнул Павел Кириленко.

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Планы России по наступлению на Донбасс

В Минобороны ранее сделали заявление о том, что Россия объявила об окончании "первого этапа" войны против Украины. Оккупационные войска из-за серьезных потерь вынуждены были отвести свои силы с Киевского и Черниговского направлений. Они проводят перегруппировку и попытаются полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Захватчики могут пойти и на Харьков, однако у них нет ресурсов для взятия города.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, однако сценарий станет провалом. Врагу не удастся продемонстрировать эффективных действий, но и легких боев не будет.

В Генштабе ВСУ сказали, что Россия попытается прорвать оборону Украины в направлении Донецкой и Луганской областей. Вероятно, враг попытается пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах. При этом противник попытается организовать наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

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