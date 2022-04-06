Орки отправляют награбленное в РФ: карта переброски наворованного в Украине

Российски мародеры / Скриншот

Участвовавшие в разграблении украинцев российские оккупанты отправляют награбленное из Беларуси.

Переброска украденных в Украине вещей происходит через отделения экспресс-доставки компании СДЭК в белорусском Мозыре, пишет Медиазона.

Именно оттуда отправляли домой награбленные у украинцев вещи, говорится в публикации.

Отмечается, что больше всего посылок (128) с награбленными вещами было отправлено в город Рубцовск в Алтайском крае. Общий вес груза, отправленного туда оккупантами - 2 958 кг.

Кроме того, вещи украинцев военные отправляли в Биробиджан, Уссурийск, Калининград, Псков и другие города России. Теперь тем, что награблено в Украине, будут пользоваться дети и жены россиян, которые не гнушаются даже одеждой убитых и ограбленных жителей Украины.

Добавим, что на опубликованной карте отображается количество посылок и общий вес наворованного в Украине, отправленного оккупантами в тот или иной город РФ.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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