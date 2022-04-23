Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУ

Воин ВСУ получил тяжелые травмы на Донбассе / pixabay

В ходе боев на Донбассе украинский десантник Игорь получил тяжелейшие травмы в результате мощного взрыва в боях с оккупантами РФ.

Украинский защитник пострадал в ходе боев за Бахмут. Сейчас он находится в больнице, местонахождение которой не разглашается, поскольку есть вероятность обстрела российскими оккупантами, сообщает издание Bild.

Боец ВСУ получил тяжкие травмы: огонь обжег его лицо и руки, он ослеп, и уже никогда не сможет увидеть своих двух дочек.

Помимо страшнейших ожогов, солдат получил ранения в затылок и в область живота. Но он рад тому, что остался жив.

Пострадавший боец Игорь вспоминает, что точно не может сказать, как получил ранения. "Был взрыв, стало очень ярко — и все", - сказал он.

Медики делают все, чтобы спасти украинского военного. Сейчас ему дают обезболивающие и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Один из врачей заявляет, что в больнице они лечат как украинских защитников, так и оккупантов, которые пришли уничтожать Украину.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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