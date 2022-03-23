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От диверсантов осталась кучка пепла: десантура ВСУ уничтожила вражескую ДРГ

23 марта 2022, 22:59

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ успешно уничтожила диверсионно-разведывательную группу врага.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Украинские десантники уничтожили группу российских диверсантов, которые захватили транспорт гражданских лиц.

Враг пытается осуществлять диверсии и провокации в мирных городах Украины, говорится в сообщении на странице Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Подчеркивается, что 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ успешно уничтожила диверсионно-разведывательную группу врага.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Отметим, что ДРГ пользовалась гражданским транспортом различных типов для диверсий в тыловых городах и селах, однако их вовремя обнаружили и ликвидировали. "Братья и сестры, присоединяйтесь к выявлению и нейтрализации диверсантов противника, о подмеченных подозрительных лицах немедленно сообщайте правоохранительным органам или подразделениям Вооруженных Сил Украины. При возможности, – уничтожайте этих чудовищ всеми имеющимися силами и средствами", - добавили в ДШВ.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua
/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Потери РФ в Украине: что известно

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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ДШВ Десантно-штурмовые войска война России и Украины
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