Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФ

Эксперт объяснил позицию Китая / Reuters

Китай занял осторожную позицию, не поддержав московский режим в войне против Украины, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов, такая позиция КНР является очень важной.

"Китай не проголосовал в ООН вместе с Россией против резолюции, осуждавшей действия РФ. Учитывая характер отношений, существующий между РФ и Китаем, между Си и Путиным, это, конечно же, демонстративное дистанцирование от этой агрессии", - говорит эксперт.

Он также обратил внимание на то, что представители Китая неоднократно заявляли о том, что они выступают за территориальную целостность и суверенитет каждой страны, включая Украину.

"Китай также не поддержал Путина, когда тот обратился к Пекину за финансовой и военной помощью в войне против Украины. Он не оказывает и материальной и военной помощи Украине, но при этом не помогает и России. Таким образом, Китай дистанцировался от обеих сторон. Это наилучший вариант для Украины", - добавил Илларионов.

Читайте такжеКак Китай может заставить Россию работать за еду

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: