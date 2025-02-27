Переговоры с Трампом и гарантии безопасности: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 27 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 27 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, Donald J. Trump/Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Кремль хочет захватить три крупных украинских города - ISW

У Кремля нет возможности захватить крупные города военным путем, поэтому РФ требует от Украины отказаться от Запорожья, Херсона и Краматорска через политическое давление и переговоры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным ISW, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

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Вторая отправка войск: КНДР направила тысячи своих военных в РФ

Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным. Вероятно, речь идет о контингенте в от тысячи до трех тысяч человек.

Как пишет Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи, КНДР отправила дополнительные военные подразделения к местам боевых действий в Курской области России. В этом регионе армия РФ ведет бои с украинскими военными, которые совершили переход через границу в западной части России.

У Трампа сделали заявление об Украине и раскрыли детали переговоров с Россией

Делегация Соединенных Штатов в рамках встречи с представителями агрессора России 18 февраля в Саудовской Аравии пыталась выяснить, настроена ли Москва на завершение войны против Украины. Без окончания войны Кремль не может рассчитывать на восстановление отношений с американцами. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщили в пресс-службе Госдепа, он рассказал о том, что в тот день переговоров по Украине не было.

В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов: что горело

В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Как сообщили в Киевской ОГА, область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.

Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте - Forbes

Силы обороны Украины нашли способ борьбы с российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБами) - опасным вражеским оружием, которому раньше было мало возможностей противостоять. Агрессор Россия теперь не может применять их с таким вредом, как раньше, поскольку эффективно работают украинские средства радиолокационной борьбы.

В материале Forbes говорится о том, что российские оккупанты по-прежнему применяют КАБы на фронте, однако это оружие уже не работает так, как раньше. Причина - проблема взаимодействия с системами спутниковой коррекции, ведь украинские специалисты эффективно используют РЭБ.

Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

Российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении. Захватчики проводят интенсивное наступление, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.

В украинской армии приняли ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, провели перегруппировку войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

Рамочное соглашение о добыче Соединенными Штатами редкоземельных металлов в Украине предусматривает и дополнительный экономический договор. Однако президент Владимир Зеленский не собирается подписывать второй документ, если там не будет гарантий безопасности для Киева.

В статье The Economist говорится о том, что первоначальный рамочный документ, который должны подписать Украина и США, не требует ратификации со стороны Верховной Рады. Однако второй документ, который Зеленский, по информации журналистов, не намерен подписывать, предусматривает одобрение парламентом.

"Украина воюет с братьями": президент Колумбии скандально высказался, Киев отреагировал

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что украинцы воюют якобы "со своими славянскими братьями". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такое заявление, раскритиковав его.

Колумбийский президент опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он якобы позволил манипулировать собой европейцам, "которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда".

Украину накроет грязная туча, будет трудно дышать: стала известна дата

Украину с 1 марта накроет грязное облако, качество воздуха резко ухудшится.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно информации указанного ресурса, ухудшение качества воздуха будет наблюдаться в течение нескольких дней.

РФ нужен перерыв на фронте: Буданов назвал вероятные сроки завершения войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал вопрос относительно переговоров о перемирии или устойчивом мире в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Укринформу, страна-агрессор РФ использует тактику "кнута и пряника".

У Трампа раскрыли планы в отношении России и Китая и назвали главную цель

США ставят перед собой задачу ослабить альянс агрессора РФ и Китая. Вашингтону не выгодны отношения Пекина и Москвы. В этом контексте для Штатов будет лучше, чтобы были отношения с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал о том, что для Вашингтона важно ослабить китайско-российские отношения, но в то же время не допустить раскола между двумя ядерными державами.

Разработка ископаемых в Украине: во Франции сделали громкое заявление

Франция с октября прошлого года ведет переговоры с Украиной по разработке украинских полезных ископаемых для ее оборонной промышленности, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

Париж работал над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени прошлого года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж поставил вопрос о сырье в своем Плане победы, пояснил он в комментарии franceinfo.

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

Погоду вУкраине в последний день зимы, 28 февраля, будет определять влияние циклона Reiner.

Часть украинских областей накроют мокрый снег и дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кто в Кремле больше всего влияет на Путина: Буданов назвал фамилии

В руководстве страны-агрессора России произошли определенные перестановки, однако их нельзя назвать существенными. Позиции бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно ослабли, тогда как Николай Патрушев по-прежнему сохраняет свое влияние. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что обстановка в процессе принятия решений в РФ не изменилась.

"Захват" РФ ключевого поселка на востоке: в ДШВ сделали важное заявление

Подразделения Сил обороны Украины не допускают российских оккупантов в поселок Белогоровка Луганской области, рассказал пресс-офицер 81-й бригады ВСУ Владимир Голягин.

Как подчеркнул он в комментарии УП, не подтвержден факт проникновения россиян в Белогоровку.

"Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз

Страна-оккупант Россия будет воевать до тех пор, пока у власти Владимир Путин и сформированная им военно-политическая верхушка. Кремль может воспользоваться паузой и накопить силы, поэтому Украине нужно руководствоваться принципом "хочешь мира - готовься к войне". Об этом заявил председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

В интервью Украинское радио он поделился мнением о том, что война - фактор выживания диктатуры Путина, поэтому вряд ли можно говорить о ее полноценном завершении.

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига. Об этом говорится в официальном распоряжении Кабинета министров Украины.

Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение о подписании соглашения с США о редкоземельных металлах, подтвердив положительное решение по этому документу.

"Трамп и Путин обманут друг друга": аналитик сказал, что сейчас стоит делать Украине

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не будут оказывать совместного давления на Украину.

Между США и страной-агрессором Россией еще возникнет ряд скандалов на разной почве. Такое мнение высказал политический аналитик и историк Александр Палий в интервью Главреду.

"Путин - абсолютно никчемный гопник": какой в ближайшие месяцы будет война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Мирные переговоры ему невыгодны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик и историк Александр Палий.

При этом Путин будет обманывать американского президента Дональда Трампа, чтобы как можно дольше воевать.

"Это делал и Путин, и Ельцин": в СНБО сказали, для чего России нужен мир

РФ рассматривает прекращение огня не как шаг к миру, а лишь как инструмент для временной паузы, что позволит ей восстановить силы и продолжить агрессию против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россия не смотрит на мир, как на мир. Россия смотрит на все как на прекращение огня ради паузы, чтобы зализать раны, проводить информационную и политическую дестабилизацию Украины ради дальнейшей военной агрессии снова", - отметил он.

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность отправки войск для миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале месяца, сообщили источники на условиях анонимности.

Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция Украины

Россия и США проводят переговоры в Стамбуле. Однако Украина не была проинформирована об этом. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий. Видео разлетелось в Сети.

Тихий добавил, что, вероятно, эти переговоры не будут касаться Украины, но МИД будет следить за заявлениями сторон.

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

Украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами РФ.

Об удачных действиях Воздушных сил Вооруженных сил Украины 25 февраля говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на 28 февраля, якобы оказался под угрозой отмены. Вмешательство президента Франции Эмманюэля Макрона помогло сохранить встречу. Об этом сообщила телевизионная сеть BFMTV со ссылкой на дипломатические источники.

Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

Для долгосрочной безопасности Украине нужны не только иностранные войска, но и самолеты союзников для патрулирования неба и моря. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает Интерфакс.

Дональд Трамп своими резкими заявлениями относительно России и возможного завершения войны в Украине создает впечатление, что способен договориться с Владимиром Путиным. Однако его якобы пророссийские высказывания имеют прагматическую подоплеку. Как отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу, Путин со своей стороны использует лесть в отношении Трампа, чтобы наладить переговоры с США в Эр-Рияде и Стамбуле.

По мнению Подоляка, отношения между Вашингтоном и Москвой со временем зайдут в тупик, после чего Кремль начнет открыто оскорблять США и отказываться от любых компромиссов.

США планируют заработать более $20 млрд: в Белом доме оценили сделку с Украиной

США ожидают получить около $20 млрд дохода от сделки по добыче редкоземельных и других полезных ископаемых в Украине. Фактическая прибыль может быть выше. Об этом советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет в комментарии корреспонденту Келли Майер.

По условиям соглашения, часть доходов от украинских минеральных ресурсов будет передаваться в фонд. Он будет находиться под общим контролем США и Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором". Об этом он сказал во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, цитирует BBC.

Журналисты спросили у лидера Штатов, до сих пор ли он считает Владимира Зеленского "диктатором".

"Вступления в НАТО не будет": Трамп заявил о гарантиях безопасности для Украины

27 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой обсуждения стала война России против Украины.

Как сообщает The Guardian, Трамп во время общения с журналистами отметил, что для него большая честь принимать Стармера в Овальном кабинете, назвав его "особенным человеком".

Также американский лидер добавил, что часто бывал в Великобритании и планирует посетить страну снова в ближайшем будущем.

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