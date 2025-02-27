Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность отправки войск для миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале месяца, сообщили источники на условиях анонимности.
"Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран", - говорится в материале.видео дня
В то же время по данным Bloomberg, Турция не будет приобщаться к миротворческой миссии, если не будет участвовать во всех консультациях и подготовительных процессах по ее созданию. Кроме того, прекращение огня остается под вопросом.
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